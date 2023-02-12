حزمة جديدة من التعيينات يطلقها مجلس الخدمة الاتحادي

2023/02/12 | 17:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الخدمة يعلن المصادقة على اجراءات التدقيق والتوزيع لحاملي شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير لكل من ( وزارة النفط ، وزارة الزراعة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) وللدرجات الحاكمة فيها شملت العنوانات الوظيفية الآتية : ▪️وزارة النفط ( معاون جيولوجي/ دبلوم عالي، بكالوريوس) بواقع ( 134) درجة وظيفية .▪️وزارة الزراعة ( طبيب بيطري متدرب […]

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