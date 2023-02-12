أوبك: صناعة البترول بحاجة إلى استثمار 12 تريليون دولار

2023/02/12 | 17:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: صرح الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم الغيص، الأحد،...

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