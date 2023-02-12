وزير الداخلية يوجه بعدم قطع الطرق خلال زيارة الإمام الكاظم (عليه السلام)

2023/02/12 | 17:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الداخلية، عبد الأمير

الشمري، اليوم الأحد، توجيها يخص قطع

الطرق خلال أحياء ذكرى استشهاد الإمام

الكاظم (عليه السلام).

وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية

مرور العامة، العميد زياد القيسي، في

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