المالية: استحداث 619 درجة وظيفية لتثبيت العقود بمؤسسات الدولة

2023/02/12 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن استحداث 619 درجة وظيفية لتثبيت العقود بمؤسسات الدولة.

وقالت الوزارة في بيان، ان "دائرة الموازنة استكملت بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل وزير المالية طيف سامي، اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بعدد إجمالي بلغ 619 درجة".

واضافت ان "الدرجات توزعت بواقع:

• وزارة الصناعة والمعادن / للصناعات البتروكيمياوية 365

• هيئة التصنيع الحربي /الصناعات الحربية 120

•وزارة النقل / شركات التمويل الذاتي 134

وبينت ان "اجراءات الاستحداث تأتي إستناداً الى قراري مجلس الوزراء المرقمين (23067) و23066) لسنة 2023، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (75555)، في 27 كانون الأول 2022".

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