2023/02/12 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت تربية الديوانية، نتائج امتحانات طلبة الصف السادس الابتدائي / الدور التمهيدي للعام الدراسي 2022 - 2023.

للاطلاع على النتائج اضغط على الرابط ادناه:

أضغط هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية الديوانية تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي - الدور التمهيدي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية الديوانية تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي - الدور التمهيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).