2023/02/12 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أمن

أعلنت قيادة عمليات بغداد، بدء تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).

وتوافق الزيارة هذا العام يوم الخميس المقبل.

وكان وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، وجه اليوم بعدم قطع الطرق خلال زيارة الإمام الكاظم (عليه السلام) إلا إذا كانت القطوعات آنية تحتاج إلى تنظيم حركة سير المرور والزائرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن بدء تنفيذ الخطة الخاصة بزيارة الإمام الكاظم (ع)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن بدء تنفيذ الخطة الخاصة بزيارة الإمام الكاظم (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).