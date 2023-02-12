"اعتداءات غير مسبوقة".. استنكار لأستهداف الكويت صيادين عراقيين

2023/02/12 | 18:45 - المصدر: السومرية نيوز

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استنكرت نقابة البحريين العراقيين، اليوم الاحد، استهداف خفر السواحل الكويتي لعدد من الصيادين العراقيين، فيما وصفتها بـ"أعتداءات غير مسبوقة".

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