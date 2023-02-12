2023/02/12 | 18:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hrwxQbiedgg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "إذا بيكم خير تعالوا شيلوني"تيكتوكر عراقي يتحدى الداخلية والأمن الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "إذا بيكم خير تعالوا شيلوني"تيكتوكر عراقي يتحدى الداخلية والأمن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).