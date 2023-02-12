اللواء رسول: قتل 7 إرهابيين بينهم ما يسمى والي ديالى بضربات جوية في جبال حمرين

2023/02/12 | 18:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاحد، قتل 7 إرهابيين بينهم ما يسمى والي ديالى الإرهابي المدعو (سامي موحان الملقب ابن عبد الرحمن) بضربة جوية في ديالى.

وقال رسول في بيان “تواصل قواتنا الامنية المسلحة البطلة ملاحقة ومتابعة العناصر الإرهابية المنهزمة، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين ناجحتين بواسطة طائرات F_16 ، ضمن سلسلة جبال حمرين”.

واضاف رسول “أسفرت عن قتل 7 إرهابيين بينهم المجرم ما يسمى والي ديالى الإرهابي المدعو ( سامي موحان الملقب ابن عبد الرحمن)”.

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