2023/02/12 | 19:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أفادت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أبدت...

ظهرت المقالة القانونية النيابية: المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات المحلية بعد حسم القانون أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات المحلية بعد حسم القانون) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات المحلية بعد حسم القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).