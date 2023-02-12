2023/02/12 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوجه بسرعة إنجاز مشروع مرتبط بإقتصاد العراق بأكمله المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه بسرعة إنجاز مشروع مرتبط بإقتصاد العراق بأكمله) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه بسرعة إنجاز مشروع مرتبط بإقتصاد العراق بأكمله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).