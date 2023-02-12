2023/02/12 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل انطلاق الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز إلى مطلع الأسبوع المقبل لتزامنها مع الزيارة الرجبية.وقالت اللجنة في بيان تلقاه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة يؤجل الجولة 17 من الدوري الممتاز لتزامنها مع الزيارة الرجبية المركز الخبري الوطني.

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