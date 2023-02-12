رئيس أرامكو يوجه رسالة إلى المطالبين بالتحول إلى بدائل النفط والغاز

2023/02/12 | 19:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، إن أزمة الطاقة في أوروبا أظهرت أن بدائل النفط والغاز ليست جاهزة بعد لتحمل عبء تلبية الطلب العالمي المرتفع على الطاقة.

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