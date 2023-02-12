ستة أشهر على الثورة الإيرانيّة الجديدة

2023/02/12 | 20:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خيرالله خيرالله عندما يذهب أشخاص مثل الرئيس السابق للجمهورية محمد خاتمي ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي إلى المطالبة بـ”تغيير النظام السياسي” في إيران، يدل ذلك على أنّ أمرا ما...أكمل القراءة ←

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