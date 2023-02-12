السياسة في كردستان العراق.. عودٌ على بدء

2023/02/12 | 20:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جوان ديبو منذ عقود تدور السياسة بين أربيل والسليمانية في كردستان العراق ضمن حلقة مفرغة قوامها النزاع والوساطات الخارجية لفض النزاع والوئام المفروض المنفعي والقسري والظاهري، ثم النزاع ثانية والتدخلات...أكمل القراءة ←

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