المحكمة الاتحادية العليا بين سيادة الدستور وسيادة (التفاهمات) العشوائية

2023/02/12 | 20:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الخالق الشاهر السياسة كما يقول شاعرنا الراحل النواب “عهر فدول” نعم انها ” تفاهمات- وعود – صفقات – تقاسم مناصب – كذب اسود – تزوير – تدمير بلدان...أكمل القراءة ←

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