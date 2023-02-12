القبض على متهمين بحيازة المخدرات جنوبي واسط

2023/02/12 | 20:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الاحد، القبض على متهمين بحيازة المخدرات يستقلان عجلة جنوبي المحافظة.

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