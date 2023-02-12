السوداني: مشروع التصريحة الإلكترونية والربط الشبكي مرتبط باقتصاد العراق

2023/02/12 | 20:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، أن مشروع التصريحة...

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