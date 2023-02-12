2023/02/12 | 20:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jJqiQ_z5Vgk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر | ملف الخدمات.. هازم الحكومات ومأجج الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس مع ياسر عامر | ملف الخدمات.. هازم الحكومات ومأجج الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).