العراق على موعد مع انخفاض جديد بدرجات الحرارة

2023/02/12 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تشير توقعات احوال الطقس، إلى انخفاض بدرجات الحرارة اعتبارا من منتصف الاسبوع الحالي ويستمر الانخفاض طوال الاسبوع المقبل.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة، اليوم الاحد، انه " متوقع بعد منتصف الاسبــــــوع الحالي ان تنخفض درجات الحرارة في مناطق شمال العراق واغلب مناطق تركيا" مبيناً ان "انخفاض شديد بدرجات الحرارة.

يصل الى(6) درجات تحت الصفر سيكون في السليمانية" وحسب التوقعات الاولية "الى (9) درجات تحت الصفر في انقرة عاصمة تركيا واقل من ذلك في مدن تركية اخرى".

وأضاف عطية، "ستتأثر مدن جنوب العراق والفرات الاوسط، بانخفاض درجات الحرارة لكن بشدة اقل من باقي مدن وسط وغرب وشمال البلاد".

لذلك ينصح بارتداء ملابس مناسبة خلال ساعات الصباح والليل.

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