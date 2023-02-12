وصول طائرة عراقية إغاثية جديدة الى مطار حلب

2023/02/12 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أمنية

وصلت طائرة عراقية جديدة محملة بالمساعدات الاغاثية الى سوريا.

وأفادت وكالة انباء سوريا (سانا): بوصول طائرة عراقية إلى مطار حلب الدولي تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين".

وكان العراق قد فتح جسراً جوياً مستمراً مع تركيا وسوريا لنقل المساعدات الإغاثية لسكان المناطق المكنوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين قبل أسبوع وراح ضحيته أكثر من 30 ألف قتيل حتى اليوم.

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