مسحوق يمكنك من حماية نفسك كوفيد19 والانفلونزا

2023/02/12 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

كشفت ابحاث امريكية، اليوم الاحد، عن مسحوق "تجريبي" يحمي الرئتين من "كوفيد19" و "الانفلونزا".

وضمن متابعات (بغداد اليوم)، فقد نشرت دورية "نيتشر ماتريال" الامريكية، لمجموعة باحثون من جامعة ولاية كارولينا الشمالية الأميركية، نتائج بحث لمسحوق قابلاً للاستنشاق يمكن أن يحمي الرئتين والممرات الهوائية من الغزو الفيروسي، عن طريق تقوية الطبقة المخاطية في الجسم.

وخلال التجارب التي أجريت على بعض الحيوانات مثل الفئران وبعض أنواع الرئيسيات غير البشرية (القرود)، قلل المسحوق من احتمالات حدوث العدوى، دون التأثير في وظائف الرئة الطبيعية.

ويقول كي تشينغ، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية بجامعة ولاية كارولينا الشمالية، والباحث الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة: إن "استخدام المسحوق أسهل وأكثر أماناً من الحواجز المادية الأخرى أو المواد الكيميائية المضادة للفيروسات؛ فهو يعمل مثل القناع غير المرئي للأشخاص في المواقف التي يصعب فيها إخفاء الأقنعة، ومن أمثلة ذلك وقت ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، أو وقت الأكل أو الشرب، أو في التفاعلات الاجتماعية الوثيقة، ويمكن للأشخاص أيضاً استخدام المسحوق فوق القناع الجسدي للحصول على حماية أفضل".

ويضيف "قوة المسحوق أنه لا يقتصر بالضرورة على الحماية من (كوفيد - 19) أو الإنفلونزا، فنحن نبحث فيما إذا كان يمكن استخدامه أيضاً للحماية من أشياء مثل المواد المسببة للحساسية، أو حتى تلوث الهواء، أو أي شيء يمكن أن يضر الرئتين".

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