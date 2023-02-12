2023/02/12 | 20:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XCJc_OMUbnI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على أعتاب تحول مفصلي.. هل ستنهي التعديلات الدستورية سنوات من الخلافات السياسية؟) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على أعتاب تحول مفصلي.. هل ستنهي التعديلات الدستورية سنوات من الخلافات السياسية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).