2023/02/12 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بتسجيل عدة حوادث امنية في المحافظة بينها احتراق محال تجارية وانتحار شاب ثلاثيني.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/، ان ” مسلحين نفذوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تسجل 4 حوادث امنية بينها احتراق محال تجارية وانتحار شاب ثلاثيني المركز الخبري الوطني.

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