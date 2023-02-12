المندلاوي يدعو لتحقيق انتصار فكري على جذور التطرف والإرهاب

2023/02/12 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاحد،أهمية استثمار الفعاليات الثقافية والفنية لنشر ثقاقة التعايش والتسامح ونبذ التطرف.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقاه/ […]

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