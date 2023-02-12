2023/02/12 | 21:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ارتفاع عدد القتلى في أنحاء تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الكارثي، الذي وقع الاثنين الماضي، لأكثر من 33 ألفًا، إلى تخطيط السلطات الهندية لإعادة تسمية يوم عيد الحب المقبل باسم "يوم حضن بقرة"، على أمل أن تعزز هذه الخطوة "الثراء العاطفي" للمواطنين وتوجه ضربة للتراث الذي يُنظر له على أنه استيراد ثقافي غربي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: مخاوف من تصعيد روسي بذكرى حرب أوكرانيا.. وإرسال أول سعودية للفضاء خلال 2023) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: مخاوف من تصعيد روسي بذكرى حرب أوكرانيا.. وإرسال أول سعودية للفضاء خلال 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).