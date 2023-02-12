الفتح: واشنطن تفرض أوراق ضغط اقتصادية وسياسية على العراق

2023/02/12 | 21:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد تحالف الفتح، الاحد، ان ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار جاءت بعد ابتزاز أمريكا للعراق في عدت ملفات، فيما اشار الى ان واشنطن حاولت فرض ارادتها بمنع استقبال وزير الخارجية الروسي لافروف من قبل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وقال عضو التحالف محمود الحياني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “أمريكا تستخدم الملف الاقتصادي وسيلة ضغط و ابتزاز ضد العراق ومنها قضية الدولار التي منعت تزويد العراق بالحصص الكافية من اجل تمرير مصالحها الشخصية في العديد من الملفات”.

ولفت الى ان “ملف الدولار ضغط على الحكومة والمواطن في ذات الوقت بالنظر لقصر الحكومة الجديدة”، مشيرا الى ان “جميع القوى السياسية تقف بالضد من فرض الهيمنة الامريكية على الحكومة العراقية”.

واستطرد، ان “أمريكا فرضت ارادتها السياسية في منع استقبال السفير الروسي لافروف من قبل وزير الخارجية فؤاد حسين، فضلا عن تمرير بعض القرارات التي لا تصب في مصلحة العراق”.

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