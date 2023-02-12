النزاهة تضبط صمامات نفطية غير صالحة للعمل بقيمة 3,2 ملايين دولار

2023/02/12 | 21:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، الاحد، بضبط موادّ مُجهَّزةٍ لمصلحة شركة نفط البصرة تمَّ تسلُّمها رغم عدم صلاحيَّتها للعمل، مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك الموادّ تجاوزت (3,216,000) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مخازن شركة نفط البصرة في الرميلة الشماليَّة، أشارت بحسب بيان صحفي إلى أنَّ “الفريق ضبط (27) صمَّاماً نفطياً مُجهَّزة من قبل إحدى الشركات الأمريكيَّة، وبالفحص تبيَّن أنَّها فاشلة وغير صالحةٍ للعمل، حسب تقرير اللجنة المُوفدة إلى الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة في العام 2019”.

وأضافت الدائرة إنَّ “تقرير اللجنة أوضح وجود “تنقرات” على سطوح الصمَّامات وعيوبٍ في اللحام وتقشُّرٍ في طلاء الصمَّامات، فضلاً عن استخدام طلاءٍ غير مُناسبٍ لا يتحمَّل درجات الحرارة”، لافتةً إلى أنَّه، “بالرغم من كلِّ تلك المُلاحظات، تمَّ شحن الصمَّامات إلى شركة نفط البصرة”.

ولفتت إلى أنَّ “الشركة تسلَّمت تلك المواد بالفعل وقامت بإيداعها في المخازن، بعد أن تمَّ صرف 80% من قيمة العقد، أي أكثر من (2,560,000) مليوني دولارٍ أمريكيٍّ، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر والهدر في المال العام”.

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