2023/02/12 | 21:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، ضبط صمامات نفطية غير صالحة للعمل بقيمة 3,2 ملايين دولار.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقاه/ المرمز الخبري الوطني/ أن “فريق عمل مُديريَّة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط صمامات نفطية غير صالحة للعمل بقيمة 3,2 ملايين دولار المركز الخبري الوطني.

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