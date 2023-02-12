2023/02/12 | 21:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك تنفيذ البرنامج الحكومي وأهمية إسناده.وذكر مكتب السوداني في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “رئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنفيذ البرنامج الحكومي وإسناده على طاولة السوداني والمطلك المركز الخبري الوطني.

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