2023/02/12 | 22:24 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة تظهر مدينة قهرمان مرعش التركية قبل الزلزال وبعده هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/12 | 22:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة تظهر مدينة قهرمان مرعش التركية قبل الزلزال وبعده) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة تظهر مدينة قهرمان مرعش التركية قبل الزلزال وبعده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).