2023/02/12 | 22:25 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: RtrF3mDoOr8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | الانتخابات المحلية... تعديل للقانون للوصول إلى المقعد المضمون) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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