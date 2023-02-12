2023/02/12 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

ذكر تقرير لشبكة فوكس نيوز الامريكية، اليوم الاحد، عن وجود "منع وتجريم" لاستخدام تطبيقات شبكات الاتصال الوهمية في العراق في بي ان (VPN).

وقالت الشبكة في تقرير، ترجمته (بغداد اليوم)، ان "تطبيقات في بي ان (VPN) والتي تستخدم في العديد من الدول ومنها العراق، للدخول للمواقع الالكترونية المحظورة وتجاوز قيود الدولة للوصول الى مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترات التي تمنع الحكومة الوصول اليها، يعد "جريمة" بحسب الحكومة العراقية".

واضاف التقرير، ان "دولا عديدة مثل (روسيا، ايران، الامارات، عمان، تركيا، وكوريا الشمالية)، بالإضافة الى العراق تجرم استخدام تطبيقات في بي ان (VPN) بشكل كامل"، مبينةً ان " التطبيقات تضمن وصول المستخدمين الى الانترنت وتعد جزءا مهما من أدوات ضمان حرية التعبير" على حد وصف التقرير.

ويستخدم في العراق العديد من تطبيقات في بي ان (VPN) للوصول الى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترات التي تعلن عبرها الحكومة العراقية إيقاف تلك المواقع بشكل كلي، حيث تعمل على إخفاء الموقع الجغرافي للمستخدمين وبالتالي تسمح لهم بالوصول لتلك المواقع.

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