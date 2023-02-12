شركة نفط البصرة تستورد صمامات غير صالحة للعمل بـ 3 مليون دولار

2023/02/12 | 22:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، بضبط موادّ مُجهَّزةٍ لمصلحة شركة نفط...

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