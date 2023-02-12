مقدمو المحتوى السيئ وحرية التعبير عن الرأي

2023/02/12 | 22:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أحمد الخالصي تعتبر الحرية جزء من الهوية الذاتية للإنسان، وهي مفهوم...

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