2023/02/12 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر ملايين الأميركيين مباراة الـ"سوبر بول" التي ستجمع في نسختها الـ 57 كانساس سيتس تشيفس، وفيلادلفيا إيغلز، مساء الأحد، في مدينة غلينديل بولاية أريزونا

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