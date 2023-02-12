مقتل فتى فلسطيني خلال عملية إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة بالغربية

2023/02/12 | 22:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن القوات الاسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بالضفة الغربية، الأحد، وقتلت فتى عمره 14 عامًا.وقالت الوزارة إن قصي رضوان واكد أُصيب برصاصة في البطن.

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