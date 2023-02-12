2023/02/12 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أثار النجم البرازيلي الدولي نيمار أزمة حادة داخل جدران فريقه باريس سان جيرمان، بعد الخسارة أمام موناكو 1-3 أمس السبت في بطولة الدوري.وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن”نيمار دخل في مشادة كلامية حادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اشتباك حاد بين نيمار ومسؤول رفيع في باريس سان جيرمان المركز الخبري الوطني.

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