2023/02/12 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد نائب وزير الطوارئ الروسي، أليكسي سيركو،اليوم الاحد، أن رجال الطوارئ الروس أنهوا مهمتهم في إنقاذ المصابين، وانتشال القتلى من تحت أنقاض الزلزال في جبلة غربي سوريا، ويواصلون تقديم المساعدات.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تنهي عمليات الإنقاذ في جبلة غربي سوريا المركز الخبري الوطني.

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