2023/02/12 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متحف صلاح حيثاني نافذة كربلائية للعبور نحو الضوء مقتنيات نادرة وأمسيات تستمد فاعليتها من المنتج الإبداعي كربلاء – اياد منذر عباس أثناء إقامتي في العراق سمعت ولمرات عديدة ومن أصدقاء و مهتمين بالعمل الفني والثقافي عن متحف صلاح حيثاني في كربلاء، وبما أنني أعرف الصديق والكاتب والفنان صلاح حيثاني منذ سنوات وأعرف الكثير عن حلمه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحف صلاح حيثاني نافذة كربلائية للعبور نحو الضوء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحف صلاح حيثاني نافذة كربلائية للعبور نحو الضوء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).