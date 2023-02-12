2023/02/12 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنقاء ميسان تحتضن النساء المتميّزات بعيدهن ميسان – علي قاسم الكعبي اعلنت جائزة العنقاء الدولية عن احتضان مدينة العمارة كرنفالا كبيرا بمناسبة عيد المرأة العراقية في الثامن من اذار،وقال مؤسس الجائزة محمد رشيد لـ(الزمان) امس ان(جائزة العنقاء اعدت برنامجا لكرنفال عيد المرأة سيقام في احد فنادق ميسان) مشيرا إلى أن (الاحتفال ستحضرة شخصيات ثقافية وادبية […]

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