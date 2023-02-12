2023/02/12 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموسيقى إلى أين؟ – ماهر نصرت يتميز الغناء العراقي الريفي بالنحيب والشجن الحزين منذ أمد بعيد ويبدو أن واحداً من أسباب هذه النبرة والصفة الحزينة التي لازمت أغاني مجتمعاتنا الريفية الأصيلة عبر الزمن يعود الى المأسآة المستمرة التي مر بها هذا الشعب منذ الهجمة المغولية ليومنا هذا ..فقد عانت مجتمعاتنا من ويلات الحروب والأمراض […]

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