حراك برلماني لإنهاء التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات المحلية

2023/02/12 | 22:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب المستقل محمد راضي، ان هناك حراكا برلمانيا لحسم ملف انتخابات مجالس المحافظات، خصوصا ان موعد اجرائها في شهر تشرين الأول المقبل.

وقال راضي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك حراك برلماني من اجل حسم ملف الانتخابات وتعديل القانون الخاص بها وخصوصا مايتعلق بالانتخابات المحلية، حيث ستكون الأيام المقبلة حاسمة للجدل بشأن طبيعة الانتخابات والترشح سواء ضمن دائرة واحدة او دوائر متعددة”.

وأضاف ان “البرنامج الحكومي حدد شهر تشرين الأول موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات من اجل عودة المجالس للرقابة على المحافظين وتنظيم العمل في كل محافظة”.

وبين ان “هناك حاجة ملحة على ان يكون عدد أعضاء مجالس المحافظات وحتى مجلس النواب وفقا لعدد نفوس العراق، وبما يحدده القانون بحيث ان عدد النواب البالغ 329 نائبا لايتناسب مع الزيادة الحاصلة في نفوس العراقيين، مايحتم التوجه نحو التعداد السكاني لضمان التمثيل النيابي في البرلمان ومجالس المحافظات”.

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