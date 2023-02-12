إيران على طاولة مباحثات عراقية أمريكية

2023/02/12 | 22:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجيَّة العراقي، فؤاد حسين، مع المبعوث الأمريكيّ الخاص لشُؤُون إيران، روبرت مالي، يوم الأحد، أوضاع طهران، والتطورات في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال حسين، في مقر إقامته في واشنطن، روبرت مالي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وبحسب البيان، تناول الجانبان أسباب زيارة الوفد العراقيّ إلى واشنطن، كما تطرّقا إلى اللقاءات رفيعة المُستوى، التي عقدها الوفد مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكيَّة.

وناقش حسين ومالي، سير المباحثات بين دول الـ 5+1 مع الجانب الإيرانيّ، التي كانت تُعقد في فيينا (العاصمة النمساوية)، وأسباب توقفها، والمواقف الأوروبيَّة تجاه هذه الحالة.

بدوره، أشار وزير الخارجية العراقي، إلى تفاصيل اتصال هاتفيّ تلقاه يوم أمس الأول من وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، والحديث الذي جرى بينهما بهذا الشأن.

في المقابل، ثمّن روبرت مالي، دور العراق عبر وزارة الخارجيَّة، مُشيداً بالجُهُود المتواصلة للدبلوماسيَّة العراقيَّة في العديد من المبادرات، لاسيما في العمل من أجل تخفيف التوترات في المنطقة، وفقاً للبيان.

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