برلوسكوني يهاجم زيلينسكي والحكومة الإيطالية تعلق

2023/02/12 | 23:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وردا على سؤال عن لقاء عقد، الخميس، في بروكسل بين مليوني وزيلينسكي، قال برلوسكوني "أنا أتحدث إلى زيلينسكي؟.لو كنت رئيسا للوزراء لما توجهت إلى هناك أبدا".

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