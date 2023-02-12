صحيفة بريطانية تتهم لندن وواشنطن بـ

2023/02/12 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أتهمت صحيفة (المورنينغ ستار) البريطانية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة والاعلام المرتبط بها، بـ "التسبب" بخلق بيئة "عنصرية" انتشرت في المملكة المتحدة بشكل كبير عقب الأحداث التي جرت في مدينة ميرسي سايد شمال غرب أنكلترا.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان :"التحشيد الإعلامي الذي قامت به حكومة الولايات المتحدة والإعلام التابع لها ولدول حلف الناتو والمستمر منذ سنوات في (شيطنة) شعوب المنطقة العربية وخصوصا في العراق وسوريا، قادت الى خلق (بيئة عنصرية) تستهدف المهاجرين من تلك البلدان داخل بريطانيا، ووضعت حياتهم في خطر".

يشار الى ان متظاهرين بريطانيين (متعصبين) هاجموا فندقا داخل مدينة ميرسي سايد يومي الجمعة والسبت الماضيين، يستضيف طالبي لجوء من الجنسية العراقية، واشتبكوا مع قوات الشرطة قبل إحراق بعض العجلات التابعة لها.

وأتهمت الصحيفة حلف الناتو، والحكومتين البريطانية والأمريكية، بـ "شن حرب" على الشعب العراقي وبعض شعوب المنطقة الأخرى، قادت الى الأحداث التي وصفتها بـ "المروعة" في ميرسي سايد.

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