العراق يبدي رغبته باستضافة غرب آسيا أيلول المقبل

2023/02/12 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، رغبة العراق في استضافة بطولة غرب آسيا للرجال.وقال المصدر في حديث خص به “ايرث نيوز” إن “رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، اتصل باتحاد غرب آسيا وأبدى رغبة واستعداد العراق لاستضافة بطولة الرجال”.وبين أن “درجال بأن البطولة من الممكن أن تقام في بغداد وأربيل”، لافتاً […]

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