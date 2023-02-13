النقل تعلن عن

2023/02/13 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النقل، مساء الأحد، عن إطلاق ما وصفته بـ"ثورة خدمية" في شركة الخطوط الجوية العراقية تستهدف تطوير الناقل الوطني خلال ٤ سنوات.

ونشر المكتب الاعلامي للوزارة تلتقه (بغداد اليوم) "تفاصيل خطة عمل أعدتها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، التي تعتزم إنجازها خلال أربع سنوات".

وعدّت الوزارة "الخطة التطويرية التي تعمل عليها الشركة بأنها الأوسع والأشمل في تاريخ الناقل الوطني" وفقاً للبيان.

ولفت الى، ان "الخطوط الجوية العراقية تسير قدماً في استكمال مشاريع شراء الطائرات بموجب التعاقدات المباشرة بين الحكومة العراقية وشركتي (بوينغ وإيرباص)".

وأكد البيان ان "وزير النقل يتابع بشكل مباشر الخطط التشغيلية وتحديثها لإستيعاب الأعداد الجديدة من الطائرات، بما في ذلك الجهاز الفني والتجاري لشركة الخطوط الجوية العراقية، كما تستهدف الخطة تطوير المهارات وأنظمة التسويق الالكتروني وفتح محطات جديدة لتوسيع دائرة الاتصال بالعالم".

وبيّن، ان "عقود شراء الطائرات تتضمن إدخال خمس طائرات نوع (ايرباص 220) التي تم استلام أربع منها، بينما موعد استلام الطائرة الأخيرة سيكون في شهر آذار المقبل".

وقالت النقل، ان :"الخطوط الجوية العراقية تملك خيار إضافة خمس طائرات من نفس الطراز، في حال اقتضت المصلحة".

وأوضحت، انه "سيتم ايضاً ادخال ست طائرات نوع بوينغ ماكس (boeing 737 max_8) خلال العام الحالي، وبواقع طائرتين لكل شهر، تتوزع خلال شباط، وآذار ونيسان على التوالي، كما سيتم إدخال طائرتين نوع (boeing 787 دريملاينر) واسعة البدن طويلة المدى، من أصل عشر طائرات من المنشأ ذاته".

ونوه البيان الى، أن "جداول تسليم تلك الطائرات تتضمن الانتهاء من تسليمها في نهاية العام ٢٠٢٦".

ولفت إلى عزم الوزارة "إدخال عشر طائرات نوع boeing 737max -10 وسيبدأ التجهيز بحلول العام ٢٠٢٤ وينتهي بالعام ٢٠٢٧".

وخلص البيان الى، أن "مجموع الطائرات الحديثة التي يجري إضافتها لإسطول الناقل الوطني هو ٣١ طائرة".





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