الخدمة يعد الأوائل وحملة الشهادات بتحديث البيانات ويجيب بشأن (الكودات)

2023/02/13 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الإجابة عن استفسارات الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا فيما يخص نظام (الكودات).

وذكر بيان لاعلام المجلس تلقته (بغداد اليوم) أنه :"ونظراً لورود عدد من الأسئلة والاستفسارات الواردة إلى مجلس الخدمة من عدد من المتظاهرين الأوائل وحملة الشهادات، قامت مدير الإعلام والعلاقات العامة، المتحدث الرسمي للمجلس (أطياف عيسى نعيم) بالإجابة على أغلب الاستفسارات والأسئلة الواردة بخصوص تحديث البيانات الخاصة بهم وإصدار الكود لمن لم يمتلك كود".

وبينت نعيم وفقاً للبيان، أن "المجلس سيقوم بفتح النافذة بعد إكمال إجراءات التعيين الحالية لغرض تحديث البيانات، بالإضافة الى إمكانية التواصل مع الجهات المعنية لغرض متابعة الإجابات الرسمية والقرارات الصادرة بشأنهم".

وأوضحت، أن "مجلس الخدمة لم يقف عائقاً أمام أي مساعدة من شأنها حل مشكلة من مشاكل الخريجين لغرض توفير أفضل فرص التعيين المبنية على المساواة والعدالة بين أبناء العراق".

ش.أ

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