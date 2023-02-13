2023/02/13 | 00:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز /قال مسؤولون أتراك إن 113 مذكرة اعتقال صدرت بشأن تشييد مبان مخالفة لمعايير البناء انهارت في زلزال يوم الإثنين.واعتقلت الشرطة التركية بالفعل ما لا يقل عن 12 شخصا، بينهم مقاولو البناء.في غضون ذلك، أعاقت الاضطرابات في جنوب تركيا جهود الإنقاذ في بعض الأماكن.وارتفع عدد الأشخاص الذين تأكدت وفاتهم في تركيا […]

ظهرت المقالة زلزال تركيا..



أنقرة تصدر 113 مذكرة توقيف بشأن مخالفات بناء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال تركيا.. أنقرة تصدر 113 مذكرة توقيف بشأن مخالفات بناء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال تركيا.. أنقرة تصدر 113 مذكرة توقيف بشأن مخالفات بناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).